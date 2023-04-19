Вспышка в небе над Киевом - результат падения на Землю космического спутника НАСА.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Около 22:00 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника НАСА. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков, была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала", - заявил Попко.

Сегодня НАСА заявило о предстоящем плановом падении списанного спутника Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi).

Мы писали, что на Киевщине наблюдали яркую вспышку в небе.

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