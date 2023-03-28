Украинцам начали отключать спутниковую связь Starlink.

"Много терминалов перестало работать с сообщением "No active account". При попытке обратиться к технической поддержке Space X владельцы таких терминалов получают ответы о признаках мошеннических действий", — сообщил основатель группы "Народный Starlink" Владимир Степанец.

В профильном сообществе говорят, что Украина оказалась в центре международной мошеннической схемы с использованием Starlink — предприимчивые посредники покупают акционное оборудование, перепродают его в Украину уже по полной цене, а затем от него отказываются, в итоге оператор прекращает обслуживание таких терминалов. Растет количество случаем, когда в Украину и вовсе сбывают ворованные Starlink.

Терминалы Starlink в Украине можно купить официально — через сайт Space X. Но многие продолжают заказывать оборудование из-за границы - так получается сэкономить до 30% от стоимости оборудования. На этом мошенники и построили схему.

"Starlink может быть ворованным, купленным по акции за один евро (без фактической оплаты впоследствии), или числиться в списках на возврат, а роутер, который идет к нему в комплекте, перепродают в Украину. Затем человек, который его приобрел, устанавливает себе такой роутер, а аккаунт блокируют, так как оператор видит, что роутер "левый", — рассказал "Стране" киевский инженер Олег Кутков.

Эксперты утверждают, что под угрозой отключений десятки тысяч терминалов.

Разбирались, что происходит со Starlink.

"Блокируют Starlink из-за признаков мошеннических действий"

В последнее время в Украине растет количество случаев, когда пользователям блокируют спутниковый интернет Starlink. Среди "отказников" — рядовые пользователи, волонтеры, бизнес и даже военные (в основном те, кто получил оборудование от волонтеров).

Людям просто приходит уведомление, что их аккаунты недействительные, и пополнить счет на них нельзя. В службе технической поддержки оператора указывают, что "проблемные" терминалы отключают из-за признаков "мошеннических действий".

Причем для самих пользователей, которые приобрели Starlink, казалось бы, вполне легально — через посредников, частных лиц (к примеру, на польский адрес с последующей доставкой в Украину), или даже в интернет-магазине, блокировки стали полной неожиданностью.

Владимир Степанец поясняет, что Украина стала большим "черным рынком" для сбыта сомнительных Starlink.

"Огромный спрос на этот очень удобный и высокомобильный способ подключения к сети интернет в Украине привел к достаточно неприятной ситуации. В условиях войны компания Space X в прошлом году не смогла быстро наладить логистику и оперативно обеспечивать высокий спрос, а предприимчивые украинцы инициировали массовые закупки терминалов за границей", — написал Степанец на своей странице в Фейсбуке.

Мы уже писали, что долгое время купить Starlink через официальный сайт с доставкой в Украину вообще было нельзя. Затем такая опция появилась, но оборудование стоило дороже, чем, к примеру, при покупке на польский адрес.

Поэтому появились схемы по заказу Starlink на адреса пользователей в странах Восточной Европы (Польше, Чехии и др.), а затем их "перевода" на украинских пользователей. Как правило, в такой схеме есть несколько участников - сам иностранный покупатель (чаще всего это наши беженцы, которые живут в Европе) и украинский посредник, который ищет покупателя в нашей стране, доставляет оборудование и помогает с подключением.

И до последнего времени особых проблем с такими покупками не было.

Пока в схеме не появились мошенники.

Дело в том, что, заказывая оборудование на официальном сайте SpaceX, продавец указывает номер своей банковской карты, откуда и производится оплата за товар.

Но при подобных транзакциях нередко возникает оплата с отсрочкой - деньги на карте блокируются, и товар сразу же отправляется покупателю. При этом, если тот вдруг решит отменить оплату, посылка на тот момент уже может быть в пути. Поэтому его доставка происходит, а денег оператор не получает.

"В мире финансовых технологий это называют "проблема chargeback fraud". И именно засилье chargeback fraud привело к очень большим потерям SpaceX в последнее время, как минимум на европейском рынке. В руках мошенников оказались десятки тысяч терминалов, которые, по-сути, были украдены у компании SpaceX", — отмечает Степанец.

Так как зона покрытия Starlink постоянно расширяется, мошенники имеют достаточно широкий выбор стран для "монетизации" проблемных терминалов. А Украина, где, с одной стороны, идет война, есть высокий спрос на спутниковый интернет, а с другой - люди готовы покупать "левую" технику, стала настоящим "золотым дном" для аферистов.

По мнению Степанца, как раз в Украину могут продавать львиную долю проблемных Starlink. "Потому что ни внешне по коробке, ни внутри вы никак не сможете отличить ворованный терминал от честного", — добавил эксперт.

На данный момент в открытом доступе нет базы Starlink, где, к примеру, по номеру терминала можно было бы проверить его статус.

Если SpaceX определяет оборудование как проблемное (то есть деньги за него она не получила, а товар отгрузила), она попросту блокирует аккаунт (зачастую он переоформляется посредником на нового покупателя), на него нельзя перечислить абонплату, или, скажем, заказать новое оборудование. То есть пользователь автоматически попадает в черный список.

Олег Кутков добавляет, что мошенники нередко используют также схему с акционным товаром (когда, скажем, в комплекте терминал идет за один ево, а, к примеру, за роутер нужно заплатить полную сумму. Но "покупатель" деньги так и не перечисляет, а "подарок" быстро перепродает).

Еще одна схема - на возврате товара или отдельных единиц оборудования. "Комплект может быть в списках на возврат, а роутер из него уже кому-то перепродают. Новый покупатель его устанавливает, и уже потом выясняет, что аккаунт заблокирован, и техника не работает", — рассказывает нам Кутков.

Особо страдают в этой ситуации волонтеры, благотворительные фонды, на учетных записях которых "висит" по несколько терминалов. Даже если сейчас все работает, то не исключено, что оборудование могут в любой момент заблокировать, если, к примеру, обнаружится хотя бы один "левый" терминал.

Степанец советует проверить все каналы происхождения техники и зафиксировать контакты продавцов-посредников. "Получить или выписки для подтверждения транзакций, или хотя бы четыре последних цифры банковской карты (этого достаточно для большинства кейсов расследований). Если появляются жалобы "No Active account" хотя бы по одному терминалу, быть готовыми, что остановят обслуживание всей партии оборудования, поэтому готовить запросы в техническую поддержку. И учитывать, что банковские карты, которые оператор свяжет с "подозрением мошеннической активности" вы не сможете использовать для расчета по абонплате или заказов других терминалов.

Также к учетной записи, которую оператор признает "подозрительной" нельзя будет подшить другую банковскую карту. Тем временем абонплату могут продолжить начислять, поэтому станут накапливаться долги.

Степанец предостерегает пользователей от поиска "лайфхаков" — как заново активировать проблемный Starlink через специалистов ВСУ, Минцифры и др. "Это может иметь плохие последствия не только для вас, но и для всей страны. И точно не сработает", — отмечает он.

"Долгая доставка и отказ принимать карты украинских банков"

Олег Кутков говорит, что не стоит покупать "оборудование неизвестного происхождения" или если все же покупаете не напрямую через сайт SpaceX, "просить у продавца доказательства того, что это - не акционный товар, не на возврате, по нему прошла оплата и на аккаунте нет никаких долгов или блокировки".

Эксперты советуют: лучше всего заказывать оборудование напрямую у SpaceX.

Но украинцы жалуются, что с этим возникает немало сложностей.

К примеру, Алексей Сорокин в ФБ-группе пишет, что еще в ноябре заказал Starlink на киевский адрес, когда тариф для нашей страны был 60 долларов в месяц. С тех пор и абонаплата, и техника успели подорожать (за обслуживание уже нужно платить 75 долларов в месяц), а комплект оборудование все еще только "готов к отправке".

Пользователь Владимир Сидоренко сетует, что делал заказ еще в октябре прошлого года, и единственное, что ему удалось выбить, - скидку по абонплате в 15 долларов (то есть старый тариф в 60 долларов) за задержку доставки. Впрочем, есть и такие, кто получил Starlink в течение месяца. Но гарантий оперативной доставки нет.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются покупатели спутниковой связи от Илона Маска - отказ принимать банковские карты украинских банков. Причем не только на "подозрительных" аккаунтах, но и, скажем, при попытке купить оборудование напрямую.

Платежи нередко просто не проводятся, выдается "ошибка" — card declined.

И на фоне мошеннических схем такие проблемы могут участиться, — прогнозирует Степанец.

При этом оперативно решить вопросы через украинское представительство Starlink практически нереально - хоть оно и официально создано (летом прошлого года получило лицензию оператора от Минцифры), но на данный момент фактически так и не начало работать.

Все это заставляет многих украинцев и дальше покупать Starlink через посредников из-за границы.