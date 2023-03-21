На начальном этапе масштабного вторжения в ВСУ надеялись, что украинские дроны смогут вести разведку в тылу врага посредством спутников Starlink Илона Маска.

Об этом пишет The Economist.

По данным издания, сейчас в Starlink установлены геоблоки, что не позволяет терминалам работать не только на оккупированных Россией территориях, но и на море, когда передатчик движется на скорости, превышающей 100 км/ч.

"Вы ставите его на лодку в море, и он просто перестает работать", - ссылаются журналисты на слова источника.

Поэтому теперь украинским разработчикам приходится прибегать к другим, более дорогостоящим системам коммуникации, несколько систем приходится размещать на одном транспортном средстве.

Успех недавних атак дронов на территории РФ свидетельствует о том, что Украина может в конечном итоге найти эффективное решение, пишет издание.

Но возникает и другая проблема - дефицит двигателей, особенно на бензине, которые необходимы для дальнобойных дронов-камикадзе.

Добавляет проблем в применении беспилотников и эффективная борьба с ними россиян.

"Русские занимаются черной магией в электромагнитной обороне. Они могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба", - рассказал источник изданию.

Война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.