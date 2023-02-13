В Украине не фиксируются проблемы с работой терминалов Starlink, к которым SpaceX ограничила доступ. Несколько месяцев назад были изменения от этой компании в функционировании geofencing (технология геозонирования - Ред.), но в данный момент все работает.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "РБК-Украина".

"На прошлой неделе мы получили первые несколько тысяч Starlink от правительства Германии. Всего в рамках этой партии в течение месяца мы получим 10 тысяч терминалов. Наша команда продолжает постоянно вести переговоры с донорами и партнерами по новым партиям Starlink для Украины", - сказал он.

Также он ответил на вопрос по ограничению интернета Starlink для военных дронов Украины, которые ранее вводила SpaceX .

"Я считаю, что Илон Маск является одним из крупнейших частных доноров для Украины. По нашим оценкам, вклад компании SpaceX - это более 100 миллионов долларов. Поэтому надеемся на дальнейшую стабильную работу Starlink в Украине", - сказал министр.

Напомним, американский астронавт призвал вернуть Украине полный доступ к Starlink.

Также сообщалось, что у Зеленского хотят обсудить с Маском проблему доступа украинских дронов к интернету Starlink.