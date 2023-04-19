После сообщений о вспышке в небе над Киевом соцсети заполнили "веселые картинки" на тему НЛО. Некоторые из них нецензурные.

На вспышку даже отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак, призвав доверять официальным сообщениям и сопроводив пост традиционными смайликами.

Мы писали, что на Киевщине наблюдали яркую вспышку в небе.

Как сообщили в Киевской ОВА, вспышка в небе над Киевом - результат падения на Землю космического спутника НАСА.

Война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему в Украине заговорили о выборах.