Причиной яркой вспышки в небе под Киевом не может быть спутник NASA, поскольку на момент вспышки (около 22:00 по Киеву) он все еще находился на орбите и в атмосферу Земли не входил.

Об этом сообщил представитель NASA Роберт Маргетта, передает ВВС.

Ранее в NASA сообщали, что 19 апреля ожидается спуск с орбиты аппарата RHESSI, предназначенного для наблюдения за вспышками и массовыми коронарными выбросами на Солнце. Однако пока спутник не входил в атмосферу земли, поэтому он не мог пролетать над Киевом.

Остальные спутники компании также не входили в атмосферу с орбиты.

Что касается спутника RHESSI, о вероятном падении которого вчера заявляли украинские власти, то на сайте NASA опубликовали время, на которое был запланирован вход аппарата в атмосферу.

Оно указано как 3:50 ночи по Киеву (20:50 по восточному летнему времени EDT). Известно, что вспышка в небе над Киевом произошла гораздо раньше.

Ранее в украинской армии предположили, что упавший под Киевом объект на самом деле метеорит, а не спутник.

Ранее о том, что вспышка, которую видели в небе над Киевом является результатом падения спутника, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Напомним, о падении спутника RHESSI, который, предположительно, приземлился в районе Киева, NASA предупреждало в последние дни несколько раз. RHESSI весит всего 270 килограммов. Ожидалось, что большая часть этой массы превратится в пепел и пар во время падения. Поэтому исследователи оценивали риск ущерба для кого-либо на Земле как низкий - примерно 1 из 2 467.

Тем временем после вспышки над Киевом в соцсетях появились матерные мемы об НЛО.