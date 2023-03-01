Запуск ракеты-носителя Falcon-9 компании Илона Маска SpaceX к Международной космической станции (МКС) был перенесен из-за засорившегося фильтра наземной системы подачи жидкости-воспламенителя, предназначенной для двигателя ракеты.

Об этом сообщает в среду, 1 марта, пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"После тщательного анализа данных NASA и компания SpaceX определили, что поток специальной жидкости в бак был уменьшен из-за забившегося фильтра. Команда SpaceX заменила фильтр", - говорится в публикации.

Известно, что запуск Falcon-9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon к МКС был отменен за две минуты до старта 27 февраля. Тогда в NASA пояснили, что осуществить отправку корабля помешала неполадка в системе стартового комплекса.

Экипаж Crew Dragon состоит из астронавтов NASA Стивена Боуэна и Вуди Хобурга, астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади и россиянина Андрея Федяева. Предполагается, что их миссия на МКС продлится полгода.

Попытка повторного запуска планируется на 2 марта.

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