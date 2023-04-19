Украина получила сразу несколько систем ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии - Минобороны
В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot не только от США, но и от Нидерландов и Германии.
Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.
По его словам, системы Patriot позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БПЛА.
Напомним, сегодня министр обороны Алексей Резников показал комплекс ПВО Patriot, прибывший накануне в Украину.
Также сообщалось, что Украина получила от Германии второй ЗРК Iris-T из четырех обещанных. Поставка состоялась несколько дней назад, сообщили немецкие СМИ.
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Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.
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