Министр обороны Алексей Резников показал комплекс ПВО Patriot, прибывший накануне в Украину.

Соответствующее фото он опубликовал в своем Твиттер-аккаунте.

Резников поблагодарил за поддержку главу Пентагона Ллойда Остина, министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Федеральное министерство обороны, министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен, а также народ США, Германии и Нидерландов.

Напомним, сегодня также сообщалось, что Украина получила от Германии второй ЗРК Iris-T из четырех обещанных. Поставка состоялась несколько дней назад, заявили СМИ.

Кроме того, мы писали, что Германия передала Украине танковые мостоукладчики и крупнотоннажные внедорожные грузовики.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.