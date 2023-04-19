Резников показал комплекс ПВО Patriot, прибывший накануне в Украину. Фото
Министр обороны Алексей Резников показал комплекс ПВО Patriot, прибывший накануне в Украину.
Соответствующее фото он опубликовал в своем Твиттер-аккаунте.
Резников поблагодарил за поддержку главу Пентагона Ллойда Остина, министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Федеральное министерство обороны, министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен, а также народ США, Германии и Нидерландов.
Напомним, сегодня также сообщалось, что Украина получила от Германии второй ЗРК Iris-T из четырех обещанных. Поставка состоялась несколько дней назад, заявили СМИ.
Кроме того, мы писали, что Германия передала Украине танковые мостоукладчики и крупнотоннажные внедорожные грузовики.
Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.
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