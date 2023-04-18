Британия передала Вооруженным силам Украины 14 танков Challenger 2.

Об этом сообщила служба связей с общественностью вооруженных сил Великобритании в своем Facebook.

"Великобритания подарила Украине 14 машин Challenger 2. Инструкторы Соединенного Королевства научили украинских военнослужащих управлять этими танками и использовать их на поле боя", — говорится в сообщении.

Ранее в сети появились фото и видео о том, как в Великобритании украинские танкисты тренируются на Challenger 2 и БТР Bulldog. На снимках можно заметить тренировочный процесс украинских танкистов на специально отведенных для этого полигонах.

При этом министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что Украине "предстоит еще пройти довольно значительную подготовку", прежде чем ВСУ будут готовы использовать танки Challenger 2 в бою.

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