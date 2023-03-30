Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украине "предстоит еще пройти довольно значительную подготовку", прежде чем ВСУ будут готовы использовать танки Challenger 2 в бою.

Об этом он заявил, выступая в Лондоне на встрече с министром обороны Швеции, пишет Sky News.

"(Украинскому военному - Ред.) руководству необходимо упражняться и тренироваться в боевых действиях на уровне бригады или боевой группы - сражаться на манер НАТО или на западный лад", - сказал Уоллес.

Напомним, в начале недели министр обороны Резников публиковал фото, указывающее на то, что танки Challenger 2 уже в Украине.

Также сообщалось, что посол Украины в Британии говорил, что Лондон удвоит число обещанных Киеву танков Challenger и увеличит поставки САУ.

Кроме того, мы писали, что в Минобороны Британии показали обучение украинских военных на танках Challenger.

Тем временем война в Украине продолжается уже 400-й день. Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.

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