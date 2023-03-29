Испания отправит в Украину первые шесть танков Leopard сразу после Пасхи (в середине апреля).

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, пишет газета el Pais.

"Отправка этих танков позволит Испании продолжать помогать украинскому народу, чтобы он мог защитить себя от совершенно несправедливого нападения. Эта поддержка крайне важна для Украины", – добавила она.

Танки отремонтировали на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, сейчас на танках проводят учения.

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