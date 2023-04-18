Французские колесные танки AMX-10 уже на службе у украинских морпехов.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Твиттере.

"Мы опробовали их вместе с нашими воинами и решили назвать "снайперскими винтовками на быстрых колесах". Эти современные машины с мощным вооружением помогут нам освободить нашу территорию", – написал он.

Ранее Вооруженные силы Канады опубликовали фото отправки в Украину танков Leopard-2. Партию танков отправили на запад Польши самолетом Boeing C-17 Globemaster III в рамках программы Operation UNIFIER еще 11 апреля.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему поляки, венгры и словаки заблокировали экспорт зерна из Украины.