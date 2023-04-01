Страны НАТО планируют отправку Украине двух батальонов танков Leopard 2 и четырех батальонов Leopard 1, при этом больше заявленных поставок не планируется.

Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса.

По его словам немецкого министра, вряд ли получится поставить больше из-за ограниченных ресурсов, в том числе у союзников.

"Я не вижу сценария, при котором получится отправить дополнительные "Леопарды" сверх того, о чем было объявлено", - заявил Писториус. Он добавил также, что не может принять решение об отправке украинской стороне последних танков из запасов Бундесвера.

"Есть запасы, которые расходовать нельзя", - пояснил он.

Отметим, что стандартная численность танкового батальона Альянса - 53 боевых машины, судя по составу таких соединений в Центральной группе армий НАТО в Европе (в один батальон, как правило, входит 41 Леопард 2A4 и 12 "Абрамсов").

То есть страны Альянса всего пришлют порядка 320 "Леопардов", исходя из цифры в шесть батальонов. Причем две трети из них будут составлять устаревшие Леопарды-1.

Также Украине, напомним, обещаны 14 британских "Челленджеров" и неустановленное количество американских "Абрамсов" (агентство Bloomberg сообщало, что планируется отправить в Киев 31 танк).

Кроме того, сообщалось, что недавно в Украину доставили 18 танков Leopard 2 от Германии.