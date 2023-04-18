Вооруженные силы Канады опубликовали фото отправки в Украину танков Leopard-2
Вооруженные силы Канады опубликовали фото отправки в Украину танков Leopard-2.
Партию танков отправили на запад Польши самолетом Boeing C-17 Globemaster III в рамках программы Operation UNIFIER еще 11 апреля.
Об этом сообщают вооруженные силы Канады в facebook.
Всего Канада поставила Украине 8 танков в рамках военной помощи.
Ранее, 11 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прилетел в Канаду на самолете со смайликами, так он просил дать Украине истребители F-16.
12 апреля Шмыгаль прилетел из Канады в США, где встретится с руководством правительства, Всемирного банка и МВФ.
Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.
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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему поляки, венгры и словаки заблокировали экспорт зерна из Украины.