Восемь танков Leopard 2, которые Канада обещала Украине, прибыли в Польшу.

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд на своей странице в Twitter.

"Все восемь боевых танков Leopard 2, обещанных Канадой Украине, уже прибыли в Польшу", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправился в Канаду, чтобы просить оружие и технику для контрнаступления.

Ранее мы писали, что в середине марта Канада отправила в Украину бронированные ремонтные машины Bergepanzer.

Война в Украине продолжается уже 415-й день. Мы следим за новостями 14 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 414-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения. Для усиления российской группировки в Бахмут была переброшена часть сил и средств с Авдеевского направления.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.