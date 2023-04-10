К лету Украина станет получать танки Leopard-1 от Дании. Всего речь идет об около 100 танках.

Об этом сообщил и. о. министра обороны королевства Дании Троэлс Лунд Поулсен во время совместного брифинга с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Одессе.

"Мы начнем поставки танков Leopard в Украину к лету. И надеюсь, заглядывая на полгода вперед, что можно будет передать около 100 танков Leopard-1. Это стало бы значительной помощью для украинской армии в борьбе за свободу", – сказал глава Минобороны Дании.

Также Поулсен добавил, что в мае Украина может получить САУ CAESAR. Украинские военные уже учатся управлять ими на полигонах в Дании.

На днях мы писали, что шесть танков Leopard 2A4, которые Испания должна была отправить в Украину сразу после Пасхи 9 апреля, выедут из страны во второй половине апреля.

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