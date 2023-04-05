Шесть танков Leopard 2A4, которые Испания должна была отправить в Украину сразу после Пасхи (9 апреля), выедут со страны во второй половине апреля.

Об этом пишет Reuters.

Министр обороны Маргарита Роблес сообщила, что танки немецкого производства, которые Испания обещала отправить в Украину, приедут позже в этом месяце.

Сообщается, что эти танки не использовались с 1990-х годов и были законсервированы в резерве и нуждаются в переоборудовании и проверке боеготовности.

Напомним, в середине марта Испания завершила обучение десяти украинских экипажей управлению танками Leopard 2.

Ранее мы писали, что страны НАТО планируют отправку Украине двух батальонов танков Leopard 2 и четырех батальонов Leopard 1.

Война в Украине продолжается уже 406-й день. Мы следим за новостями 5 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 405-го дня войны. Российские войска строят километры укреплений вдоль ключевых точек доступа в Херсонской области, возле Мелитополя и в Крыму. Аналитики издания Washington Post говорят, что штурмовать Крым, с учетом естественной географии и указанных укреплений, будет сложно. Но Украина сможет установить огневой контроль над основными дорогами, что сделает ситуацию на полуострове "неприемлемой" и склонит РФ к переговорам. Но для этого нужно как минимум прорвать южный фронт россиян по направлению к Мелитополю и далее к Азовскому морю.

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