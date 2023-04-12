Испания планирует отправить Украине шесть танков Leopard 2A4 в ближайшие дни, их доставка завершится до конца апреля.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым, передает El Pais.

Шесть танков отправятся в сторону Украины по морю. Также Испания поставит Киеву еще 20 бронетранспортеров.

"Есть еще четыре Leopard , которые уже находятся в ремонте, чтобы их можно было доставить как можно скорее", - сказала министр.

Роблес отметила, что сегодняшняя встреча с Резниковым была призвана определить, в каких областях Испания может продолжать помогать Украине.

Резников в ответ заявил, что приоритетом Украины является получение военной техники, которая поможет ее противовоздушной обороне.

"И, конечно же, мы продолжим тренировочную работу. Более 1000 военных уже прошли и проходят подготовку здесь, в Испании. Могу сказать, что они дали всем нам пример героизма и приверженности Украине и миру", - добавила испанский министр.

Как мы писали, эти шесть танков Leopard 2A4 Испания должна была отправить в Украину сразу после Пасхи 9 апреля, но отправка была отложена.

На днях стало известно, что к лету Украина станет получать танки Leopard-1 от Дании. Всего речь идет об около 100 танках.