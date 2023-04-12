США планируют дополнительные поставки вооружения в Украину. В частности, речь идет о танках Abrams и БМП Bradley.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Укринформ.

"Американцы будут делать дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, мы говорили о БМП Bradley, танках Abrams. Это уже вопрос для американцев", - отметил Моравецкий, отвечая на вопрос о дальнейшей военной помощи США для Украины.

Премьер-министр Польши отметил, что Украина приобретает у Польши оружие, включая Rosomak (БТР), Rak (самоходные минометы), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) и многие другие виды оружия, используя для этого средства международных институтов, таких как ЕС.

Он также заявил, что Польша уже сделала все, что могла, чтобы помочь Украине в вопросе военной помощи, и что дальнейшее решение об увеличении поставок оружия для Украины уже является вопросом для американцев.

Кроме того, Польша планирует построить на своей территории склады вооружений на несколько тысяч единиц военной техники НАТО с целью повышения безопасности своей страны.

Напомним, в Польше заявили, что хотят стать "финансовым хабом", через который пойдут деньги на восстановление Украины.

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