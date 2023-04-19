Украина получила от Германии второй ЗРК Iris-T из четырех обещанных. Поставка состоялась несколько дней назад. Официально о ней не сообщалось.

Об этом сообщает Spiegel.

Вместе с системой ПВО были переданы 16 управляемых ракет к ней.

Первая такая установка была передана Украине в октябре прошлого года.

Напомним, вчера стало известно, что в Украину уже прибыла из Германии и система ПВО Patriot.

Также сообщалось, что в Пентагоне подтвердили прибытие в Украину первых американских БМП Bradley. При этом, когда и в каком количестве они прибыли в Украину, не уточняется.

Война в Украине продолжается уже 420-й день. Мы следим за новостями 19 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 419-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Противник пытается взять город любой ценой. Также РФ вчера ударила по центру Херсона, где погиб один человек и семеро получили ранения. Из-за удара артиллерией повреждены торговые павильоны и частные дома.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.