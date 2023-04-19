В Пентагоне подтвердили, что часть боевых машин пехоты Bradley приехала в Украину. Однако, сколько их прибыло, не уточняется.

Об этом сообщил представитель Пентагона Чарли Дитца изданию The War Zone.

"Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла", - заявил он.

При этом, когда Bradley и в каком количестве прибыли в Украину, Дитц не сказал.

Отметим, двумя днями ранее телеграм-каналы публиковали аервые видео боевых машин пехоты Bradley в Украине.

Bradley около 40 лет остается главной БМП американской армии, машину разработали в конце 1970-х годов. Она заменила устаревший на то время бронетранспортер M113.

Bradley оснащена 25-мм пушкой Bushmaster, пулеметом, ракетной пусковой установкой и шестью стационарными автоматами в амбразурах для десанта.

Напомним, эти машины вошли в 33-й пакет помощи от США, о котором объявили в начале марта.

Также сообщалось, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине, куда войдут снаряды и радары.

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