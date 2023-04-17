Телеграм-каналы публикуют первые видео боевых машин пехоты Bradley в Украине. Где именно были сняты кадры, не сообщается.

На видео БМП Bradley в раскраске "под пустыню", как они выпускаются в США.

Эти машины вошли в 33-й пакет помощи от США, о котором объявили в начале марта.

Bradley около 40 лет остается главной БМП американской армии. БМП разработали в конце 1970-х годов. Она заменила устаревший на то время бронетранспортер M113.

До создания БМП Bradley в американской армии не было своих БМП, а только бронетранспортеры. Сейчас Bradley остается практически единственной полноценной боевой машиной пехоты на вооружении армии США. Эту БМП использовали в ходе американских кампаний в Ираке и в Афганистане.

Машина оснащена 25-мм пушкой Bushmaster, пулеметом, ракетной пусковой установкой и шестью стационарными автоматами в амбразурах для десанта.

Напомним, в январе США отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley.

Транспортное командование ВС США доставляет в Украину первую партию боевых машин в рамках пакета военной помощи на сумму $2,85 млрд, о котором было объявлено ранее в январе.