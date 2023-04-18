Во вторник, 18 апреля, система ПВО Patriot из Германии уже прибыла в Украину.

Об этом сообщается на сайте Минобороны ФРГ.

Как отметили в немецком правительстве, кроме ЗРК Patriot и ракет к нему, немецкая сторона предоставила 16 грузовых автомобилей Zetros и два авто для патрулирования границы.

При этом количество ракет к ЗРК Patriot не уточняется.

Ранее также сообщалось, что в США 65 украинских военных закончили обучение на американском зенитном ракетном комплексе Patriot и уже прибыли в Европу. Американские военные выделили на обучение 10 недель, но украинцы прошли его примерно за 8 недель. Сейчас обученные военные интегрируются с другой группой сил ПВО на системе Patriot.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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