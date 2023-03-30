В США 65 украинских военных закончили обучение на американском зенитном ракетном комплексе Patriot и уже прибыли в Европу.

Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

Американские военные выделили на обучение 10 недель, но украинцы прошли его примерно за 8 недель.

Сейчас обученные военные интегрируются с другой группой сил ПВО на системе Patriot.

Недавно Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные с января проходят обучение в США на ЗРК Patriot, однако на территории Украины эти системы еще не развернули.

Между тем война в Украине продолжается уже 400-й день. Мы следим за новостями 30 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 399-го дня войны. В Бахмуте продолжались ожесточенные бои. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне занимают примерно 65% Бахмута. Алексей Резников заявил, что контрнаступление ВСУ планируется в апреле-мае и пройдет по нескольким направлениям, но сроки зависят от погоды. А британская The Guardian сообщила о том, что Кремль планирует "очень долгую" войну против Украины.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о стратегии Украины и РФ в Бахмуте, сроках контрнаступления ВСУ и условиях мира от Москвы и Киева.