Украинские военные с января проходят обучение в США на ЗРК Patriot, однако на территории Украины эти системы еще не развернули.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

"Украине нужны 20 батарей Patriot для защиты от российских ракет, и даже этого может быть недостаточно, поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет", - сказал он.

Зеленский также заявил, что одна из западных стран (без уточнения, какая именно) направила в Украину неисправную систему ПВО, поэтому ВСУ ее приходится "снова и снова менять".

Ранее Пентагон заявил, что передаст Украине комплексы Patriot раньше, чем планировалось. Группа из 65 украинских солдат должна завершить обучение досрочно уже в ближайшие дни. Американские военные выделили на обучение 10 недель, но украинцы прошли его примерно за 8 недель.

Ранее СМИ дважды сообщали о прибытии в Украину системы ПВО Patriot, а украинские власти дважды эту информацию опровергали. Хотя и говорили, что официально о прибытии сообщат, только когда комплекс собьет первый российский самолет.

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