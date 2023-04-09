Patriot, NASAMS и SAMP/T. В ВСУ ожидают поставок западных систем ПВО в Украину уже в ближайшее время
В Украину в ближайшее время поступят ЗРК Patriot и другие западные системы ПВО.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Речь о тех системах, которые нам уже обещали предоставить - NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, которые в ближайшее время должны зайти в Украину", - сказал Игнат.
При этом он добавил, что необходимость истребителей F-16 в работе по противовоздушной обороне все равно остается актуальной.
Напомним, накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что россияне производят новый вид авиабомб весом полторы тонны, которые, к сожалению, украинской ПВО нечем сбивать. По его словам, нужные средства, которые могут противостоять бомбам – это системы Patriot, SAMP/T из наземных. А лучше всего – это современные самолеты F-16.
Также мы писали, что недавно сразу 65 украинских военных закончили обучение в США на ЗРК Patriot и уже прибыли в Европу. Американские военные выделили на обучение 10 недель, но украинцы прошли его примерно за 8 недель. Сейчас обученные военные интегрируются с другой группой сил ПВО на системе Patriot.