Министерство обороны Словакии сообщило, что страна передала все 13 истребителей МиГ-29, которые она обещала Украине.

Об этом передает агентство Reuters.

В прошлом месяце первые четыре самолета такого типа передала Польша.

Напомним, ранее появилось видео отправки из Словакии в Украину первых истребителей МиГ-29.

МиГ-29 - многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным в СССР и странах Варшавского договора на протяжении 1980-х годов, а также одним из самых широко используемых самолетов в мире.

Всего Словакия и Польша обещали передать в Украину 33 истребителя МиГ-29.

Также сообщалось, что Болгария подтвердила переговоры о поставке Украине самолетов МиГ-29 в обмен на более современную технику.

Тем временем война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны.

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