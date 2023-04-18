НАТО и США утверждают, что Россия еще не передала ядерное оружие Беларуси.

Об этом сообщает CNN.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявили, что, по их информации, Россия еще не размещала тактическое ядерное оружие в Беларуси, несмотря на заявления Москвы о том, что она намерена это сделать.

В НАТО еще не видели "каких-либо изменений в ядерной позиции России, которые требуют каких-либо изменений в нашей ядерной позиции", заявил Столтенберг в видеообращении к Конференции НАТО по контролю над вооружениями. Столтенберг добавил, что угроза развертывания Москвой "является частью модели, которую мы наблюдаем на самом деле много лет, особенно после вторжения в Украину — опасной и безответственной ядерной риторики".

По словам Столтенберга, НАТО внимательно следит за ситуацией.

Шерман повторила комментарии Столтенберга. Она сказала, что Россия еще не перебросила оружие в Беларусь, но назвала угрозу "без сомнения опасной эскалацией".

"Мы все наблюдали и беспокоились, что Владимир Путин применит то, что он считает нестратегическим тактическим ядерным оружием, или произведет какой-то демонстрационный эффект для эскалации, но с управляемой эскалацией риска. Все мы очень внимательно следили за этим, и очень важно следить за этим", — сказала Шерман.

Месяц назад в Белом доме заявили, что не видели признаков перемещения РФ ядерного оружия в Беларусь.

На днях в Беларуси сообщили, что готовят площадки для размещения стратегического ядерного оружия на своей территории.