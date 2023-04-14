Беларусь готовит площадки для размещения стратегического ядерного оружия на территории республики.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на полигоне в Брестской области.

По его словам, Беларусь почти закончила подготовку к размещению тактического ядерного оружия.

"У нас подготовлена техника - это самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы. У нас подготовлены летчики. Мы получили самый современный комплекс "Искандер", который может применять ракеты с ядерными боеголовками", - сказал он.

Хренин также добавил, что уже ведется подготовка необходимых площадок, и размещение на них стратегического ядерного оружия будет следующим шагом в случае, если "риторика Запада и дальше будет такой агрессивной".

"Здесь создаётся ажиотаж, но все немного не услышали ещё одну вещь, которую сказал наш президент: нужно — у нас будет и стратегическое ядерное оружие", - добавил Хренин.

Ранее Лукашенко заявил, что в случае необходимости договорится о размещении кроме тактического, также и стратегического оружия.

С начала апреля Россия начала обучать белорусские расчеты работать с переданным Беларуси с комплексом "Искандер-М", который может быть носителем ядерного оружия.