Пять стран G7 Канада, Франция, Япония, Британия и США создали альянс для вытеснения России с мирового рынка ядерного топлива.

Об этом говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте британского правительства после совместного Форума G7 по ядерной энергетике.

"Пять стран будут использовать соответствующие ресурсы и возможности гражданских ядерных энергетических секторов каждой страны, чтобы поддерживать стабильные поставки ядерного топлива и добиться сокращения зависимости от российских цепочек поставок", - говорится в заявлении.

Российский "Росатом", по его собственным оценкам, занимает 17% мирового рынка ядерного топлива и почти 20% европейского рынка.

Ранее в Германии предложили включить атомную промышленность РФ в 11-й пакет санкций Евросоюза.

Об этом сообщил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, пишет DW.

Он также отметил, что Россия использует зависимость в сфере энергетики для оказания давления и призвал Еврокомиссию ввести санкции в отношении гражданского атомного сектора, что должно стать частью следующего санкционного пакета.

Напомним, ранее мы писали, что Германия настаивает на включении гражданской ядерной энергетики России в 11-й пакет санкций ЕС.