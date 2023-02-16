Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора или его представителей в своем следующем пакете санкций.

Об этом заявили изданию Politico три дипломата.

Исполнительный орган Евросоюза первоначально сообщил странам ЕС, что попытается разработать санкции против гражданского атомного сектора России.

А в преддверии встречи лидеров ЕС на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал блок хотя бы ввести санкции против российской атомной энергетической компании "Росатом".

Но этот план провалился, заявили три дипломата, указывая на последние проекты санкций.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против российского атомного сектора. Под санкции попали "Росатом" и его дочки.

Ранее мы писали, что сегодня страны Европейского союза не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за разногласий по поводу запрета поставок синтетического каучука из РФ. По данным Politico, Италия и Германия относятся к запрету скептически, ограничения поддерживает Польша.