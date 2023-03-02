В Аргентине ЧП на атомной электростанции "Атуча I". Без света остались 20 миллионов человек - это около 40% потребителей в Буэнос-Айресе и нескольких провинциях.

Об этом в среду, 1 марта, сообщило издание La Nacion.

Пожар начался из-за аномальной жары, которая сейчас стоит в стране. Загорелась трава на пастбищах, после чего пожар перекинулся на линию электропередач и подстанцию АЭС.

Отметим, Аргентина занимает третье место в Латинской Америке по уровню потребления энергии на душу населения (уступая Венесуэле и Мексике).

Напомним, Аргентина и Колумбия поддержали Бразилию в создании нового формата переговоров об Украине. Главы двух стран предлагают "удвоить дипломатические усилия", чтобы прекратить войну в Украине

Ранее Бразилия и Аргентина договорились о создании общей валюты, которая может распространиться на всю Латинскую Америку. Первоначально основное внимание будет уделено тому, как новая валюта, которую Бразилия предлагает назвать "sur" (юг), может стимулировать региональную торговлю и уменьшить зависимость от доллара США.