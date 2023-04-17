Пентагон считает, что конфликт в Украине не представляет "экзистенциальной угрозы" для России и потому не дает ей оснований для применения ядерного оружия.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол в интервью американскому журналу Foreign Policy.

"На переговорах, которые мы проводили с российскими чиновниками, они часто отмечали, что ядерная доктрина РФ не поменялась и что они применят ядерное оружие только в случае экзистенциальной угрозы российскому государству. Мы не думаем, что эта война представляет собой такую угрозу", - сказал он.

Кол напомнил, что, несмотря на оказание помощи Украине, президент США Джо Байден четко дает понять, что не заинтересован в прямом вступлении Вашингтона в конфликт и его превращении в третью мировую войну.

В том же интервью Кол сказал, что ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны. И что США понадобится полтора года на поставку истребителей F-16 в Украину в случае принятия соответствующего решения.

Также он говорил, что мирные переговоры по Украине пока не неминуемы, война будет продолжаться еще в течение нескольких месяцев.