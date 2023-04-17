По мнению Вашингтона, мирные переговоры по Украине пока не неминуемы, война будет продолжаться еще в течение нескольких месяцев.

Об этом заявил заместитель главы Пентагона по политическим делам Колин Кол на мероприятии, организованном при содействии журнала Foreign Policy.

"Я не думаю, что переговоры неминуемы. Я полагаю, что вы, скорее всего, увидите боевые действия, которые будут продолжаться в течение еще нескольких месяцев. Думаю, скорее всего, вы увидите интенсивные боевые действия в ближайшие месяцы, поскольку обе стороны, как вы понимаете, борются за достижение преимущества на поле боя", - сказал замглавы оборонного ведомства США.

Он добавил, что США выражали обеспокоенность в связи с применением поставляемых Вашингтоном Киеву вооружений для нанесения ударов по территории России и не заинтересованы в том, чтобы напрямую вступать в конфликт в Украине, а также в том, чтобы он перерос в третью мировую войну.

"Мы выразили обеспокоенность в связи с тем, что предоставленное нами оборудование может использоваться для нанесения ударов по целям внутри России", - рассказал Кол.

"Президент Байден также дал ясно понять, что, хотя мы делаем все возможное для поддержки Украины, Соединенные Штаты не заинтересованы в прямом вступлении в конфликт и его трансформации в третью мировую войну", - добавил он.

При этом, по словам представителя Пентагона, мнение о том, что США "сдерживаются по большому числу вопросов из-за опасения эскалации, является ошибочным".

На днях в The New York Times подвели итоги утечек секретных данных Пентагона и заявили, что война в Украине все-таки закончится переговорами.

А CNN недавно написал, что в США не верят, что Украина может быстро закончить войну против России.