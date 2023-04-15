В американской газете The New York Times решили подвести итоги истории с "утечками Пентагона". Издание согласно с выводами секретных документов, что война в Украине должна закончиться путем переговоров.

Об этом говорится в соответствующем материале.

В просочившихся документах "затруднительное положение Украины выглядит ужасно". Но вряд ли они окажут какое-то влияние на военные планы сторон.

"По словам двух официальных лиц США, пока нет никаких признаков того, что российские командиры изменили свои операции в Украине в ответ на разоблачения", - пишет издание.

Украинские официальные лица, хотя и недовольны утечками, но считают, что те не окажут серьезного влияния на контрнаступление ВСУ, поскольку Россия уже знала основные параметры уязвимости Украины - например, нехватку у нее оружия и боеприпасов.

"И в документах не раскрывается, когда именно, где и как украинцы будут проводить контрнаступление", - сказал один из высокопоставленных американских чиновников.

Но с основным выводом утечек издание в целом солидарно.

"Война, скорее всего, закончится неким урегулированием путем переговоров, а не решающей военной победой любой из сторон", - дает издание прогноз в своей статье.

Ранее мы писали, что Украина не делилась с США всей информацией о подготовке контрнаступления, опасаясь утечек. Поэтому слива Пентагона недостаточно, чтобы "изменить ход войны", так как они не отражают полную картину. Об этом сообщалось в материале Associated Press.

Также в материале Politico, основанном на утечках Пентагона, говорилось, что власти Украины расстроены, что США не верят в большой успех контрнаступления ВСУ.