Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил Багдад, где провел переговоры с министром иностранных дел Фуадом Хусейном.

Об этом сообщает МИД.

Кулеба выразил желание перезапустить двусторонние отношения между странами и пригласил Хусейна посетить Украину. Стороны договорились активизировать сотрудничество в сферах торговли, образования и цифровизации.

На совместной пресс-конференции Хусейн заявил, что Ирак готов выступить посредником для прекращения войны в Украине, передает медиа Rudaw.

Далее Кулеба планирует встретиться с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа аль-Судани.

МИД отмечает, что это был первый визит главы украинского МИДа в Ирак с 2012 года.

Ранее Олафа Шольца призвали выступить посредником для достижения мира в Украине. Добиться прекращения огня в Украине как можно скорее его однопартийцы считают возможным, если Германии совместно с Францией удастся привлечь к посредничеству другие страны, в особенности Бразилию, Китай, Индию и Индонезию.

Тем временем президент Бразилии, вернувшись из Китая, призвал Украину и РФ к переговорам. Войну он назвал "семейной ссорой".