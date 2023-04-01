Канцлера Германии Олафа Шольца призвали выступить с посреднической миссией для достижения мира в Украине. Это ему предлагает сделать целый ряд однопартийцев из Социал-демократической партии.

Обращение, которое опубликовала газета Frankfurter Rundschau сегодня, инициировано историком Петером Брандтом, сыном бывшего канцлера Германии Вилли Брандта.

Его аргументы: с каждым днем увеличивается угроза разрастания военных действий, над Европой нависла тень атомной войны, но мир не должен скатиться к новой большой войне.

Сейчас самое главное - "сделать все для скорейшего прекращения огня, остановить агрессивную войну России и отыскать путь к переговорам", отмечается далее в обращении. Только тогда "можно будет проложить путь к общему порядку безопасности в Европе", убеждены авторы обращения.

Добиться прекращения огня в Украине как можно скорее они считают возможным, если Германии совместно с Францией удастся привлечь к посредничеству другие страны, в особенности Бразилию, Китай, Индию и Индонезию.

В числе составителей документа оказались также бывший депутат бундестага от СДПГ Михаэль Мюллер, исполнительный директор Международного бюро мира (IPB) Райнер Браун, экс-председатель Бундестага Вольфганг Тирзе и бывший замглавы Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген.

Напомним, больше половины немцев боятся, что Германия окажется втянута в войну.

Ранее мы писали, что недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что странам Запада надо продолжать активно помогать властям Украины и не рассчитывать, что противостояние с Россией завершится в ближайшее время.

При этом Олаф Шольц призвал сделать все возможное, чтобы война РФ и Украины не масштабировалась в войну между Россией и НАТО.

Война в Украине продолжается уже 402-й день. Мы следим за новостями 1 апреля в своем онлайне.