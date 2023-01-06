Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом президент написал в своем Telegram-канале в пятницу, 6 января.

"Поблагодарил за мощный оборонный пакет, в частности, несколько "Мардеров" и батарею Patriot. Обсудили дальнейшее сотрудничество по усилению украинской армии", – говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, Германия планирует передать Украине 40 боевых машин пехоты Marder в первом квартале 2023 года.

Ранее мы писали, что председатель оборонного комитета Бундестага Мария-Агнес Штрак-Циммерманн приветствовала решение федерального правительства Германии поставить Украине бронетранспортеры Marder и предположила, что следующей поставкой станут танки Leopard.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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