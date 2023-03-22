В настоящее время 55% жителей Германии опасаются втягивания своей страны в войну.

Таковы результаты социологического опроса германской страховой компанией R+V, сообщает телеканал n-tv.

Согласно исследованию, этот показатель увеличился на 13% по сравнению с 2022 годом.

Также сообщается, что 63% немцев боятся военного поражения ФРГ в данном конфликте (в 2022 году – 40%) из-за плохой готовности бундесвера.

Ранее мы писали, что недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что странам Запада надо продолжать активно помогать властям Украины и не рассчитывать, что противостояние с Россией завершится в ближайшее время.

При этом Олаф Шольц призвал сделать все возможное, чтобы война РФ и Украины не масштабировалась в войну между Россией и НАТО.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает в чем суть "мирного плана" Китая и почему его критикуют в Украине.