США в отношениях с Ираком намерены смотреть вперед, а не оценивать прошлые ошибки.

Об этом заявил на брифинге представитель Госдепа Ведант Патель.

У него спросили, сделают ли США выводы и оценки в 20-ю годовщину вторжения.

"Наша администрация в отношениях с Ираком намерена смотреть вперед", - сказал Патель.

Он подчеркнул, что в отношениях с Ираком США концентрируются на молодежи и рассчитывают на расширение сотрудничества с Багдадом за рамки одних лишь вопросов безопасности.

"20 лет, а США и Ирак продолжают строить стратегическое партнерство", - сказал Патель.



США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения в том, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и почву для становления "Исламского государства".

В феврале исполнилось ровно 20 лет с того дня, как государственный секретарь США Колин Пауэлл дал повод к вторжению в Ирак, показав на Совбезе ООН непонятную пробирку. Позже Пауэлл признался, что пробирку он показывал для убедительности. она не была доказательством наличия в Ираке опасного оружия.

На днях западная пресса писала, что многие страны мира не осуждают РФ за войну в Украине из-за вторжения США в Ирак.