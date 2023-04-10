Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа Ас-Судани. Они обсудили дальнейшее сотрудничество и украинскую "формулу мира".

Об этом сообщает ОП.

"Украина готова к новой странице двустороннего сотрудничества. Договорились активизировать все существующие механизмы взаимодействия и положить начало новым. Обсудили также украинскую формулу мира", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский в своем традиционном обращении анонсировал переговоры по новым поставкам оружия.

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Ранее мы подводили итоги 410-го дня войны. Россияне все больше направляют в Бахмут на помощь "Вагнеру" подразделений регулярной армии. В частности десантников. Сейчас в Бахмуте сырая погода и распутица. Украинские военные воюют в тяжелейших условиях, буквально по колено в грязи. При этом не все поставки оружия для украинских контрударов идут по плану. План по снарядам для Украины, который ЕС принял почти месяц назад, пока не заработал.

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