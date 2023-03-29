Сенат США одобрил законопроект об отмене права администрации на применение военной силы в Ираке.

Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Одобрение инициативы аннулирует за неактуальностью полномочия, которые законодатели предоставили исполнительной ветви власти в 1991 и 2002 годах – в канун обеих американских кампаний в Ираке. Законопроект заручился необходимой для его принятия поддержкой большинства сенаторов.

В Белом доме ранее выразили уверенность, что пересмотр законодательной базы не скажется на текущих действиях американских военных в Ираке и укрепит "прочные и всесторонние отношения с иракскими партнерами".

Теперь законопроект должен пройти одобрение в Палате представителей.

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Недавно Джо Байден подписал указ о запрете угрожающего безопасности США коммерческого шпионского программного обеспечения.