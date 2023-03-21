Верховная Рада поддержала законопроект о "деколонизации топонимов", который запрещает присваивать географическим объектам и улицам названия, которые связаны с РФ.

В частности, запрещается присваивать "возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие названия или символизирующие государство-оккупанта или его выдающиеся, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, совершавших военную агрессию против Украины и других суверенных стран, государственную тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием оппозиции (оппозиционных деятелей), диссидентов и других лиц за критику тоталитарного советского и тоталитарного российского режима, в том числе и граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины или временно находящихся на территории государства-оккупанта и ставших жертвами преследования со стороны российских репрессивных органов".

Авторы документа заявляют, что в Киеве по меньшей мере 90 улиц, переулков и площадей носят "русские" названия, еще больше - в Харькове, Запорожье, Кривом Роге и многих других городах даже в Западной Украине, в частности, в Луцке.

Все такие топонимы законопроект предписывает переименовать.

Как мы писали, в Одессе хотят переименовать аллеи парка Победы в честь военных подразделений Украины.

Напомним, что в Киеве переименовали проспект и площадь Победы. Они стали Берестейским проспектом и Галицкой площадью.