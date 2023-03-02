Заседание топонимической комиссии. Фото: горсовет Одессы

В Одессе предлагают переименовать несколько районов и улиц города.

Об этом сообщает горсовет.

Сегодня топонимическая комиссия рекомендовала переименовать Суворовский район в Пересыпский (среди вариантов были Лиманский и Николаевский), а Малиновский -  в Хаджибейский.

Также историко-топонимическая комиссия рассмотрит варианты переименования ряда улиц и других топонимов:

  • Улица Вильямса
  • Парк Горького
  • Улица Космонавта Комарова
  • Переулок Кренкеля
  • Улица и переулок Леваневского
  • Улица Ляпидевского
  • Переулок Молокова
  • Парк Космонавтов
  • Хуторской переулок
  • Переулок Ванцетти
  • Переулок Васнецова
  • Воронежский 2-й пер.
  • 8-го Марта улица
  • Гастелло переулок
  • Переулки Глазунова
  • Переулок Дежнёва
  • Улица Мичурина
  • Площадь Мичурина
  • Орловский 3-й пер.
  • Улица Ползунова
  • Пржевальского
  • Тимирязева переулки
  • Уральский Тупиковый переулок
  • Чапаева
  • Черепановых

Ранее в Одесской области уже переименовали поселок Суворово.

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Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

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