В Одессе предлагают переименовать Суворовский и Малиновский районы, а также ряд улиц
В Одессе предлагают переименовать несколько районов и улиц города.
Об этом сообщает горсовет.
Сегодня топонимическая комиссия рекомендовала переименовать Суворовский район в Пересыпский (среди вариантов были Лиманский и Николаевский), а Малиновский - в Хаджибейский.
Также историко-топонимическая комиссия рассмотрит варианты переименования ряда улиц и других топонимов:
- Улица Вильямса
- Парк Горького
- Улица Космонавта Комарова
- Переулок Кренкеля
- Улица и переулок Леваневского
- Улица Ляпидевского
- Переулок Молокова
- Парк Космонавтов
- Хуторской переулок
- Переулок Ванцетти
- Переулок Васнецова
- Воронежский 2-й пер.
- 8-го Марта улица
- Гастелло переулок
- Переулки Глазунова
- Переулок Дежнёва
- Улица Мичурина
- Площадь Мичурина
- Орловский 3-й пер.
- Улица Ползунова
- Пржевальского
- Тимирязева переулки
- Уральский Тупиковый переулок
- Чапаева
- Черепановых
Ранее в Одесской области уже переименовали поселок Суворово.
А в планах одесского хлебокомбината - дерусифицировать батон "Потемкинский" в "Гетманский".
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