В Одессе предлагают переименовать несколько районов и улиц города.

Об этом сообщает горсовет.

Сегодня топонимическая комиссия рекомендовала переименовать Суворовский район в Пересыпский (среди вариантов были Лиманский и Николаевский), а Малиновский - в Хаджибейский.

Также историко-топонимическая комиссия рассмотрит варианты переименования ряда улиц и других топонимов:

Улица Вильямса

Парк Горького

Улица Космонавта Комарова

Переулок Кренкеля

Улица и переулок Леваневского

Улица Ляпидевского

Переулок Молокова

Парк Космонавтов

Хуторской переулок

Переулок Ванцетти

Переулок Васнецова

Воронежский 2-й пер.

8-го Марта улица

Гастелло переулок

Переулки Глазунова

Переулок Дежнёва

Улица Мичурина

Площадь Мичурина

Орловский 3-й пер.

Улица Ползунова

Пржевальского

Тимирязева переулки

Уральский Тупиковый переулок

Чапаева

Черепановых

Ранее в Одесской области уже переименовали поселок Суворово.

А в планах одесского хлебокомбината - дерусифицировать батон "Потемкинский" в "Гетманский".

Война в Украине продолжается уже 372-й день. Мы следим за новостями 2 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 371-го дня войны. Ночью по Украине была атака "Шахедов", все четыре дрона были сбиты над Полтавской областью. В ВСУ предупредили, что в течение двух суток враг может совершить массированную ракетную атаку. Украинский институт будущего сообщил, что РФ может начать свое новое наступление в первой половине марта либо в мае-июне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.