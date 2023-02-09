Одесский хлебокомбинат №4 ведет работы по переименованию своего батона "Потемкинский" в "Гетманский".

Такое заявление завод сделал в ответ на претензии подписчиков в Facebook насчет неподходящего названия существующего батона.

"Компания Одесский хлебозавод №4 сейчас продолжает проводить дерусификацию названий продукции, первый весомый шаг которой был еще в 2014 году. Благодарим за замечания и проводим работу по изменению названия батона Потемкинского на батон Гетманский", - говорится в ответе хлебозавода подписчикам.

Когда именно будут завершены работы по изменению названия батона - не сообщается.

Напомним, в Одесской области переименовали поселок Суворово в Бессарабское. Такое решение приняло депутатское большинство Суворовского поселкового совета Измаильского района.

Ранее мы писали, что Киев стал лидером по количеству переименований за 2022 год. В столице переименовали 237 топонимов: названий улиц, переулков, районов, бульваров, парков, скверов, площадей, озер и даже теплоходов.

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