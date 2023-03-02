В Одессе хотят дать названия аллеям парка Победы в честь военных подразделений Украины.

На сегодняшнем заседании историко-топонимической комиссии принято решение рекомендовать депутатам горсовета дать такие названия аллеям парка:

Аллея пограничников,

Аллея Национальной гвардии Украины,

Аллея Сил специальных операций,

Аллея волонтеров,

Аллея сухопутных войск,

Аллея военно-морских сил,

Аллея десантно-штурмовых войск,

Аллея сил территориальной обороны,

Аллея Национальной полиции,

Аллея Воздушных сил.

Ранее мы сообщали, что в Одессе предлагают переименовать несколько районов и улиц города. Топонимическая комиссия рекомендовала переименовать Суворовский район в Пересыпский (среди вариантов были Лиманский и Николаевский), а Малиновский - в Хаджибейский.

А в декабре в Одесской области переименовали поселок Суворово в Бессарабское. Такое решение приняло депутатское большинство Суворовского поселкового совета Измаильского района.