Парк Победы. Скриншот

В Одессе хотят дать названия аллеям парка Победы в честь военных подразделений Украины.

На сегодняшнем заседании историко-топонимической комиссии принято решение рекомендовать депутатам горсовета дать такие названия аллеям парка:

  • Аллея пограничников,
  • Аллея Национальной гвардии Украины,
  • Аллея Сил специальных операций,
  • Аллея волонтеров,
  • Аллея сухопутных войск,
  • Аллея военно-морских сил,
  • Аллея десантно-штурмовых войск,
  • Аллея сил территориальной обороны,
  • Аллея Национальной полиции,
  • Аллея Воздушных сил.

План парка Победы

Ранее мы сообщали, что в Одессе предлагают переименовать несколько районов и улиц города. Топонимическая комиссия рекомендовала переименовать Суворовский район в Пересыпский (среди вариантов были Лиманский и Николаевский), а Малиновский -  в Хаджибейский.

А в декабре в Одесской области переименовали поселок Суворово в Бессарабское. Такое решение приняло депутатское большинство Суворовского поселкового совета Измаильского района.

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