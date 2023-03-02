В Одессе хотят переименовать аллеи парка Победы в честь военных подразделений Украины
В Одессе хотят дать названия аллеям парка Победы в честь военных подразделений Украины.
На сегодняшнем заседании историко-топонимической комиссии принято решение рекомендовать депутатам горсовета дать такие названия аллеям парка:
- Аллея пограничников,
- Аллея Национальной гвардии Украины,
- Аллея Сил специальных операций,
- Аллея волонтеров,
- Аллея сухопутных войск,
- Аллея военно-морских сил,
- Аллея десантно-штурмовых войск,
- Аллея сил территориальной обороны,
- Аллея Национальной полиции,
- Аллея Воздушных сил.
Ранее мы сообщали, что в Одессе предлагают переименовать несколько районов и улиц города. Топонимическая комиссия рекомендовала переименовать Суворовский район в Пересыпский (среди вариантов были Лиманский и Николаевский), а Малиновский - в Хаджибейский.
А в декабре в Одесской области переименовали поселок Суворово в Бессарабское. Такое решение приняло депутатское большинство Суворовского поселкового совета Измаильского района.
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