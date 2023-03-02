В столице появился переулок Бабий Яр и улица имени главы прогерманской части ОУН Андрея Мельника.

Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация (КГГА) в Фейсбуке.

По ее информации, Киеврада проголосовала за смену четырех названий, связанных с Россией:

улица Генерала Тупикова стала улицей Андрея Мельника;

улица Тургеневская – улицей Александра Конисского;

улица Алябьева переименована в улицу Гулаков-Артемовских;

переулок Герцена стал переулком Бабий Яр.

"Этот процесс [переименования] не может проходить без учета общественного мнения, поэтому городские власти предварительно собрали предложения, а затем провели рейтинговое электронное голосование по переименованиям городских объектов. Жители сделали свой выбор и на основе этих результатов депутатский корпус Киевского городского совета принимает решение. Совместно мы избавляемся от названий улиц, переулков, спусков, проспектов и площадей, которые нам принудительно навязала советская власть. Киев – это столица государства Украины, а не часть так называемого великого СССР", – подчеркнул секретарь КГГА Владимир Бондаренко.

Ранее мы сообщали, что в Одессе хотят дать названия аллеям парка Победы в честь военных подразделений Украины.

Также мы рассказывали, что в Киеве переименовали проспект Победы и площадь Победы. Теперь это Берестейский проспект и Галицкая площадь.