Президент США Джо Байден подписал указ о запрете использования властями коммерческого шпионского программного обеспечения, которое может нести угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщил Белый дом.

Запрет, введенный впервые, касается компьютерных программ, обеспечивающих возможность удаленного доступа к электронным носителям для получения с них информации или манипуляции ими без разрешения владельца.

"Использование коммерческих шпионских программ несет ощутимую и растущую угрозу контрразведке и риски для США, в том числе ставит под угрозу безопасность государственных сотрудников и их семей", - отметили в администрации в связи с подписанием указа.

"Компании и программы не заслуживающих доверия коммерческих поставщиков могут создавать существенные риски безопасности и неприкосновенности правительственных данных и информационных систем правительства США", - также заявили в администрации.

Подобное программное обеспечение, добавили в Белом доме, активно используют зарубежные страны для нарушения прав человека, ограничения свобод, слежки за диссидентами и правозащитниками, а также слежения за гражданами без надлежащего законного обоснования.

Указ подписан в преддверии предстоящего на этой неделе второго "саммита за демократию" и, как анонсируют в Белом доме, эта инициатива будет активно обсуждаться его участниками.

"Указ также послужит основой для углубления международного взаимодействия в продвижении ответственного использования технологий слежения, противодействия использованию таких технологий и призван стимулировать реформу этой отрасли", - заявили в Белом доме.

Как отмечается в указе, запрет не будет тотальным, но коснется лишь тех программ, которые могут представлять угрозу национальным интересам США. Он также обеспечит соответствие используемых аналогичных программ интересам национальной безопасности и внешней политики Вашингтона.

Недавно Байден подписал закон, по которому разведка США должна рассекретить данные о происхождении коронавируса.

Также он подписывал закон о борьбе с инфляцией.