Президент США Джо Байден 20 марта подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект, согласно которому американская разведка должна рассекретить имеющиеся у нее данные о происхождении коронавируса.

Об этом сообщил Белый дом в распространенном письменном заявлении.

"В понедельник, 20 марта 2023 года, президент подписал "Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года", который требует от директора Национальной разведки рассекретить определенную информацию, касающуюся происхождения COVID-19", - отмечается в документе.

10 марта палата представителей конгресса США одобрила законопроект с требованием к администрации Джо Байдена рассекретить все данные разведки о происхождении коронавируса.

8 марта директор национальной разведки Аврил Хэйнс, выступая на слушаниях в сенате, заявила, что спецслужбы США изучают две версии происхождения коронавируса: лабораторную утечку и естественный генезис. Однако в теорию биологического оружия не верит никто.